Milazzo, scuole chiuse il 12 aprile per il passaggio della 1ª tappa del Giro di Sicilia 2022

8 Aprile 2022 17:24

Scuole chiuse a Milazzo il 12 aprile a causa della prima tappa del Giro di Sicilia che da Milazzo condurrà a Bagheria: arriva l’ordinanza del Comune

Milazzo ospiterà la prima tappa del Giro di Sicilia 2022 in data 12 aprile, la frazione terminerà a Bagheria. Il comune ha deciso di chiudere le scuole nella giornata che ospiterà l’importante manifestazione ciclistica che vedrà al via anche gli idoli di casa Vincenzo Nibali e Damiano Caruso. Di seguito l’ordinanza relativa alla chiusura delle scuole.

“Premesso che la Città di Milazzo, nella giornata del 12 aprile 2022, ospiterà la tappa della manifestazione ciclistica denominata “Giro di Sicilia 2022”. Prima tappa Milazzo-Bagheria:

Vista l’ordinanza dirigenziale n.38/28 del 06.04.2022 “Regolamentazione temporanea della segnaletica e

della circolazione stradale in occasione della gara ciclistica denominata “Giro di Sicilia 2022” Prima tappa Milazzo- Bagheria:

Ritenuto necessario sospendere le attività didattiche con la chiusura di tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, per la giornata del 12/04/2021, al fine di assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità ed agevolare maggiormente le condizioni del traffico cittadino anche a seguito delle necessarie modifiche viarie che saranno apportate;

Ordina

Per i motivi espressi in narrativa, la chiusura di tutte le scuole pubbliche, private e parificate, di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata del 12 aprile 2022

