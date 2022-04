Milazzo: Pasqua di solidarietà per la Norman Academy – Delegazione Sicilia

14 Aprile 2022 09:16

Si è conclusa l’attività beneficenza condotta sul territorio siciliano in concomitanza delle imminenti feste pasquali portata avanti dai Cav. Antonino Smiroldo e Tony Zarrillo, ma tanto voluta dal segretario generale e dal presidente della Norman Academy Inc., rispettivamente il Cav. Uff. Vincenzo Cortese e il Cav. Prof. Dr. Giulio Tarro. Una tappa importante che ha visto gli accademici impegnati nella distribuzione di uova di pasqua e colombe presso “Istituto del Sacro Cuore di Olivarella” che ospita diversi bambini a loro affidati. Ad accogliere la donazione era presente Suor Agnese (in foto), i bimbi attualmente presenti in struttura unitamente a del personale preposto per la collaborazione all’attività di assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti a loro assegnati durante le lezioni diurne delle rispettive classi di frequenza. Durante il piacevole incontro, sono stati illustrati le attività che la Norman Academy porta avanti in particolare nel territorio siciliano nel sostentamento dei meno abbienti, auspicando che anche per il futuro si possa confermare questo rapporto di collaborazione solidale.