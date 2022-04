18 Aprile 2022 15:14

Meteo: Pasquetta con freddo e maltempo in Calabria, progressivo miglioramento nelle prossime ore

E’ una Pasquetta all’insegna del maltempo con pioggia e freddo in Calabria. Nella giornata dedicata alle gite si registrano temperature al di sotto della norma con nevicate in Sila anche copiose. Le previsioni meteo indicano un miglioramento dalle ore pomeridiane con fenomeni di maltempo via via in esaurimento con evidenti schiarite.