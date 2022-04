Messina, Zuccarello (FTL): “referendum ‘monte mare’ indica fallimento 50 anni di politica. Cittadini abbandonati”

26 Aprile 2022 16:11

Santi Daniele Zuccarello di Futuro Trasparenza e Libertà sottolinea come il referendum “monte mare” indichi il fallimento della politica messinese degli ultimi 50 anni

“Per noi non esistono cittadini di serie A o cittadini di serie B , lo sviluppo delle periferie da nord a sud sono alla base del nostro programma. Se oggi esiste un referendum per la scissione di una parte del territorio comunale come

quello “monte mare” è perché la politica degli ultimi 50 anni ha fallito. I cittadini dei villaggi si sentono abbandonati e mai valorizzati come se non appartenessero alla città di Messina.

Il decentramento con maggiore autonomia dei quartieri non è mai iniziato ma sempre rimasto sulla carta. Anche la riduzione delle circoscrizioni ha portato i villaggi a rimanere senza alcun presidio istituzionale. Noi non possiamo sostenere la creazione di questo “comune nel comune” ma, nello stesso tempo , non possiamo restare inermi e non ascoltare l’ultimo grido di dolore di chi oggi chiede tale scissione. Puntiamo ai villaggi sia dell’estremo nord che dell’estremo sud per non far sentire più soli questi cittadini”. Lo afferma in una nota Santi Daniele Zuccarello di Futuro Trasparenza e Libertà.