Messina, riqualificazione zona Falcata: via al bando per il progetto di restauro della Real Cittadella

5 Aprile 2022 12:00

Le proposte prese in considerazione saranno quelle presentate entro il 19 aprile

“Un altro passo avanti verso il recupero della zona Falcata di Messina. Abbiamo pubblicato l’avviso per selezionare il professionista che dovrà redigere il progetto esecutivo – e quindi cantierabile – per la ristrutturazione della Real Cittadella”. E’ quanto ha affermato tramite il proprio account social il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, riferendosi alla pubblicazione del bando della Soprintendenza per i Beni culturali, finanziato con 1,2 milioni di euro, per l’affidamento della progettazione per il restauro e la valorizzazione dell’antica fortezza. Le proposte dovranno pervenire entro le ore 13 del 19 aprile 2022.

“Non appena sarà consegnato il progetto, tempo previsto entro l’estate, procederemo ad espletare la gara per l’esecuzione dei lavori. Se non ci saranno intoppi, il cantiere potrà aprire nel prossimo autunno”, spiega il governatore. Complessivamente, la Regione ha messo a disposizione 20 milioni di euro sia per la riqualificazione della struttura realizzata tra il 1680 e il 1686 dall’architetto fiammingo Carlos de Grünenbergh su incarico del vicerè delle Spagna, sia per i monumenti che ricadono nella stessa area militare della zona Falcata. È stato dato il via, infatti, anche agli interventi di recupero della Stele della Madonnina, della Porta spagnola e del portale d’accesso settecentesco della Lanterna del Montorsoli.

Riqualificazione Zona Falcata: gli interventi nel dettaglio

Nel dettaglio, i lavori sulla Stele della Madonna della Lettera (finanziati con quasi 350 mila euro), prevedono il consolidamento della struttura con il risanamento di alcune lesioni sui lati, oltre alla ricomposizione di alcuni elementi in pietra che si sono distaccati. Di tipologia più ampia, gli interventi sulla Porta spagnola, per i quali sono previsti oltre 700 mila euro. Non solo si interverrà sulle lesioni, ma anche sui bassorilievi e sugli elementi decorativi. Inoltre è prevista la realizzazione di un impianto di illuminazione e di una pensilina che possa rendere percorribile il monumento a livello delle mura. Infine, gli interventi nell’area della Lanterna del Montorsoli (finanziati con 111 mila euro) si concentreranno in particolare sul consolidamento del portale d’accesso che fa parte di un sistema difensivo realizzato in tempi successivi al monumento principale.