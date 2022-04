Messina: venerdì iniziativa con Claudio Fava a sostegno del candidato sindaco del Centro/Sinistra

27 Aprile 2022 20:00

Claudio Fava sarà a Messina venerdì 29 aprile per sostenere la candidatura di Franco De Domenico a sindaco della città dello Stretto

Il parlamentare regionale all’Assemblea regionale, Claudio Fava, sarà a Messina venerdì 29 aprile per sostenere la candidatura di Franco De Domenico a sindaco della città dello Stretto. Fava e De Domenico, alle 16.30, si recheranno a Fondo Fucile, pressi Istituto comprensivo “Albino Luciani” e nel campetto dell’oratorio. Alle 17, appuntamento a Villaggio Aldisio (zona Chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore) e alle 17.30 al Villaggio Sant’Annibale, Case Gialle, pressi bar ‘Colorado’, dove si trovano delle vie intitolate alle vittime di mafia.

Alle 18, nella sede del comitato elettorale del candidato sindaco del centrosinistra Franco De Domenico, il presidente della Commissione Antimafia dell’Ars, parteciperà al tavolo di confronto “Tessere trame di comunità”, con il mondo della Scuola, del Terzo settore e della Cultura.

L’incontro sarà, anche, l’occasione per presentare il testo di Nicola Bozzo: ‘Per una “nuova” etica della città’, un documento che lancia l’allarme in modo drammatico sul senso di comunità smarrito e che va assolutamente recuperato: “Il mio contributo -spiega l’autore – intende porre l’attenzione su quanto la scelta del prossimo sindaco sia di vitale importanza per l’azione amministrativa dei prossimi anni. Non è una semplice competizione elettorale, è una sfida per salvare il nostro futuro. Dobbiamo ridisegnare il senso di comunità, cancellando questo clima continuo di tutti contro tutti. Propongo il documento all’interno di un evento della coalizione di centrosinistra – conclude Bozzo – perché a mio parere Franco De Domenico è la figura migliore per raccogliere questa sfida e ristabilire un clima di serena rinascita per Messina”.