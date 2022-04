Messina, un gesto d’amore per la Festa della Mamma: evento AIRC in Piazza Duomo | INFO

23 Aprile 2022 09:49

Festa della Mamma 2022, Appuntamento a Piazza Duomo con l’Azalea della Ricerca e i volontari di Fondazione AIRC. Olga Mondello Franza: “Il cancro è un nemico infido ma non imbattibile. Regalare o regalarsi l’Azalea è un gesto d’amore alla portata di tutti e un aiuto concreto alla ricerca”

In occasione della Festa della Mamma 2022, l’ormai iconica “Azalea della Ricerca” di Fondazione AIRC torna nelle piazze, a colorare di passione e di speranza la battaglia quotidiana dei volontari e dei ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori femminili. Dopo due edizioni che hanno dovuto fare i conti con le limitazioni e i protocolli di sicurezza imposti dalla pandemia si torna tra la gente. Domenica 8 maggio, in occasione della Festa della Mamma, i volontari di Fondazione Airc saranno in più di 120 piazze d’Italia (a Messina a Piazza Duomo) per distribuire quella che non è una semplice pianta a fioritura stagionale ma una testimonianza forte e nobile d’amore e di solidarietà (chi vuole però può, come negli ultimi due anni, ordinare on line e ricevere l’azalea a casa, grazie alla partnership con la piattaforma Amazon.it).

Secondo stime di fine 2021, in Italia ci sono ogni giorno 1.000 nuove diagnosi di tumore, quasi metà delle quali riguardano una donna. La diagnosi precoce insieme alla prevenzione e allo sviluppo di nuove terapie oncologiche sta contribuendo tuttavia ad aumentare la possibilità di sopravvivenza. “Il nemico contro cui lottiamo – dice Olga Mondello Franza, presidente di Caronte & Tourist nonché Consigliere Regionale di Fondazione AIRC – è infido ma non imbattibile. Lo hanno dimostrato i successi che negli ultimi decenni la ricerca ha conseguito. La battaglia deve continuare e per questo c’è bisogno dell’aiuto di tutti e di tanti piccoli ma in realtà grandi gesti d’amore e di solidarietà, come quello di regalare o regalarsi una Azalea della Ricerca della Fondazione AIRC”.