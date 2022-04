Messina, si chiude il sipario sulla stagione: al Franco Scoglio passa la Turris, ma che gol di Russo!

16 Aprile 2022 19:30

Si chiude la stagione del Messina, al Franco Scoglio vince la Turris per 1-2: il tabellino

Messina, adesso le meritate vacanze. Si è chiuso oggi il sipario sulla stagione, con un turno d’anticipo, visto che l’ultimo match si sarebbe dovuto disputare al Massimino di Catania, ma non si giocherà per i motivi ben noti. Al Franco Scoglio è passerella, dopo la salvezza conquistata lo scorso weekend per via della vittoria di misura contro il Taranto. Allo stadio San Filippo fanno la differenza le motivazioni, decisamente maggiori per la Turris, in piena bagarre playoff. E alla squadra ospite bastano due reti, una per tempo, per avere la meglio dei padroni di casa. A decidere la sfida Giannone, con lo 0-1 a pochi minuti dall’intervallo su rigore per fallo di mano in area di Celic, e Leonetti, che raddoppia ad inizio ripresa approfittando di una dormita difensiva. Il gesto tecnico più bello della partita, però, lo fa Russo, che accorcia le distanze a 10 minuti dal termine con una magia: stop di petto dal limite dell’area e rasoiata potente e precisa. Un gol bellissimo, ma non basta. Finisce 1-2. Per il Messina è tempo di riposo e programmazione della nuova stagione, con un po’ di serenità. Di seguito il tabellino.

MESSINA: Lewandowski (dal 91′ Caruso), Trasciani (dal 46′ Angileri), Celic, Camilleri, Fazzi, Statella, Fofana (dal 69′ Adorante), Rizzo (dal 91′ D’Amore), Russo, Piovaccari, Busatto (dal 46′ Marginean). A disposizione: Rondinella, Giuffrida, Damian, Konate, Matese, Catania, Balde. Allenatore: Raciti.

TURRIS: Perina, Manzi, Di Nunzio, Esempio, Franco (67′ Bordo), Zampa, Tascone, Varutti;, Giannone (84′ Pavone), Longo, Leonetti (58′ Loreto). A disposizione: Abagnale, Sbraga, Zanoni, Finardi, Ghislandi, Iglio, Nunziante, D’Oriano, Santaniello. Allenatore: Caneo.

ARBITRO: Vergaro di Bari (Assistenti: Pressato e Biffi).

MARCATORI: al 38′ rig. Giannone (T), al 53′ Leonetti (T), all’81’ Russo (M).

AMMONITI: Celic (M), Di Nunzio (T), Rizzo (M), Manzi (T).