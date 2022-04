Messina, il fotografo Beppe Ferrara trovato morto nella sua abitazione: era punto di riferimento negli anni della Serie A

1 Aprile 2022 13:51

Oltre che seguire il Messina, il noto professionista aveva calcato i terreni di gioco a Reggio Calabria e Catania, dove era molto apprezzato per il suo lavoro

Tragedia per la città di Messina, è stato trovato morto all’interno del proprio appartamento il fotografo Beppe Ferrara. L’uomo, 65 anni, viveva da solo nel suo appartamento a Massa Santa Lucia e da qualche giorno nessuno riusciva a contattarlo. La drammatica scoperta nella sera del 30 marzo, sarebbe morto per un malore improvviso, anche se i conoscenti affermano che lo stimato professionista soffrisse di un grave male. Ferrara era uno stimato fotografo di sport e spettacolo, nella città dello Stretto e non solo. Svolse la sua attività fino agli inizi degli anni Duemila, quando poi decise di trasferirsi al Nord con la moglie e lavorare in un’azienda.

Era molto conosciuto anche perché fotografo negli anni storici del Messina di Franco Scoglio. È stato il primo fotografo messinese a seguire un mondiale di calcio, per l’esattezza Italia ’90, sue le più belle foto che sia ancora di Totò Schillaci. Poi tanti anni di serie A, dove ha calcato il terreno di gioco del Granillo a Reggio Calabria e del Massimino a Catania. Beppe Ferrara lascia anche una figlia, che oggi vive in Veneto e aspetta un bambino. I funerali dell’uomo si sono tenuti oggi alle ore 11, alla chiesa di Sant’Agata, nei pressi del Ritrovo Messina.