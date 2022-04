13 Aprile 2022 09:10

Messina, Mondello: “il procedimento di aggiudicazione della gara per lo sgombero dell’area ex Rifotras è tuttora in corso”

In riferimento al tavolo tecnico di ieri, martedì 12 aprile, relativo ai lavori in via Don Blasco a Messina, il Rup Silvana Mondello precisa quanto segue: “il procedimento di aggiudicazione della gara per lo sgombero dell’area ex Rifotras è tuttora in corso”.