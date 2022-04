7 Aprile 2022 16:29

Messina: tavolo tecnico per fare il punto sullo stato dei lavori nel cantiere del Porto di Tremestieri. La soddisfazione dell’Uil: “grazie al commissario Santoro”

“Apprendiamo con viva soddisfazione che il Commissario Straordinario del Comune di Messina ing. Leonardo Santoro, facendo suo l’allarme lanciato dalla Uil di Messina durante la conferenza stampa di lunedì 4 aprile, ha convocato per martedì prossimo un tavolo tecnico con tutte le parti interessate per fare il punto sullo stato dei lavori nel cantiere del Porto di Tremestieri e per verificare le pesanti criticità in essere. Siamo soddisfatti e ringraziamo l’ing Santoro”, dichiarano Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, Pasquale De Vardo, segretario Feneal Uil Tirrenica, con Michele Barresi e Nino Di Mento, segretari Uiltrasporti, “per aver colto fattivamente il campanello d’allarme che questo sindacato ha suonato sullo stato dell’arte e sul futuro di un’opera fondamentale per la città, per l’occupazione e per lo sviluppo futuro del nostro territorio”. “Siamo certi – conclude la Uil – che l’impegno del Commissario del Comune, dell’AdSp e di tutte le parti interessate chiamate in causa potranno a quel tavolo trovare i necessari interventi che scongiurino ogni rischio di interruzione del cantiere garantendo, ci auguriamo, il completamento dell’infrastruttura in tempi certi e più brevi possibili”.