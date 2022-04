Messina: da martedì attiva la sosta a pagamento al parcheggio “Cavalcavia-San Raineri”, tariffe e dettagli

15 Aprile 2022 11:34

Da martedì 19 aprile a Messina sarà attivata la sosta a pagamento al parcheggio “Cavalcavia – San Raineri”. L’area sarà a disposizione della cittadinanza con le tariffe in vigore nella ZTL cittadina, offrendo 171 posti auto e due riservati ai disabili. In ottemperanza alla Delibera del Commissario Straordinario n°38 del 1° aprile, l’area, destinata esclusivamente alla sosta delle auto, è stata affidata ad ATM S.p.A. che si occuperà della gestione del parcheggio.

La tariffa per la sosta sarà di un euro per ogni ora, tre euro per mezza giornata e cinque euro dalle 8:30 alle 20.30, e potrà essere corrisposta tramite “Gratta e Sosta”, oppure tramite l’app ATM MovUp e le altre numerose applicazioni a disposizione dell’utenza.