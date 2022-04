5 Aprile 2022 15:38

Saranno introdotti almeno 78 nuovi mezzi a emissioni zero con una maggiore attenzione sui villaggi collinari

Il trasporto di Messina sarà sempre più green. Oggi, con 55 milioni di euro è stato finanziato il Rinnovo Flotte Bus e Treni Verdi. “Al via una vera e propria rivoluzione elettrica per il TPL a Messina che vedrà, da qui ai prossimi anni, l’introduzione di almeno 78 nuovi mezzi a emissioni zero. I primi interventi riguarderanno il potenziamento della flotta destinata ai villaggi collinari con l’immissione in servizio, entro il nuovo anno”, si legge in una nota del Comune.