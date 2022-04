Messina: successo per la presentazione del libro “Icaro, il volo su Roma” di Giovanni Grasso

13 Aprile 2022 14:54

Grande successo per la presentazione ieri a Messina in Feltrinelli Point del libro “Icaro, il volo su Roma” (Rizzoli) di Giovanni Grasso: un pubblico numeroso e di qualità ha infatti partecipato attivamente con domande ed interventi molto apprezzati dall’autore Giovanni Grasso, Consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica. Interessanti anche gli interventi dei relatori Ivo Blandina (Presidente Camera di Commercio Messina) e Francesco Stagno D’Alcontres (Docente dell’Università degli Studi di Messina), del Prefetto Cosima Di Stani e del Prof. Angelo Sindoni. Il coro “Note Colorate” del M° Giovanni Mundo ha allietato la presentazione con brani che hanno suscitato molta emozione. La presentazione era inserita nell’ambito della Rassegna Nazionale “Messina e il Giornalismo, incontri a tu per tu con Giornalisti Scrittori” ideata, curata e condotta da Antonio Ivan Bellantoni (giornalista e portavoce parlamentare messinese) in collaborazione con Camera di Commercio di Messina, Comune di Messina, Gruppo Editoriale “GDS Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia” e Hotel “Messenion”.