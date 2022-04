27 Aprile 2022 13:36

Messina: è stata disposta l’istituzione di quattro stalli di sosta riservati ai veicoli di servizio dell’Amministrazione Giudiziaria per servizi connessi alle esigenze del Tribunale di Sorveglianza

È stata disposta l’istituzione di quattro stalli di sosta riservati ai veicoli di servizio dell’Amministrazione Giudiziaria per servizi connessi alle esigenze del Tribunale di Sorveglianza di Messina. Nello specifico gli stalli saranno collocati in numero di due sul lato nord di via Bixio a monte dell’intersezione con via Centonze e altrettanti sul lato nord di via Manara a valle dell’intersezione con via Ghibellina.