Messina: sottoscritto il Protocollo d’intesa per la sicurezza nel settore edile. La soddisfazione dell’Uil

22 Aprile 2022 14:45

Messina: sottoscritto, durante una formale cerimonia svoltasi presso il Palazzo del Governo, il Protocollo d’intesa per la sicurezza nel settore edile. La soddisfazione dell’Uil

“Grazie alla fondamentale pervicacia della Signora Prefetto di Messina dott.ssa Cosima Di Stani, nei confronti della quale esprimiamo grande apprezzamento per la encomiabile azione svolta, è stato sottoscritto, durante una formale cerimonia svoltasi presso il Palazzo del Governo, il Protocollo d’intesa per la sicurezza nel settore edile. Un corposo documento che è stato firmato dalle organizzazioni sindacali, dalle istituzioni cittadine e metropolitane, dal Questore, dai Comandanti dei carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, dall’Ispettorato del lavoro, dalle associazioni datoriali industriali, edili e artigiane, dalla Cassa edile e dall’Opt, dall’Inail, dall’Inps, dall’Asp, dalla Camera di Commercio e da tutti gli ordini professionali. L’odierna celebrazione rappresenta la conclusione di una fase di elaborazione del corposo documento e, contestualmente, il punto di partenza di una nuova stagione nel settore edile della nostra provincia”, lo hanno dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina e Pasquale De Vardo, segretario della Feneal Uil Tirrenica, a margine della firma del Protocollo avvenuta stamane in Prefettura. “Infatti, il Protocollo da un lato punta alla repressione dei fenomeni del lavoro nero, del dumping contrattuale e delle irregolarità, fonte di concorrenza sleale nei confronti delle aziende rispettose delle norme sulla sicurezza e dei contratti, e dall’altro mira fortemente ad un robusto impegno sul tema della formazione dei lavoratori e delle imprese. La Uil, raccogliendo un unanime consenso, ha proposto di dedicare l’importante Protocollo alla memoria di Salvatore Ada, iscritto alla Feneal Uil e caduto recentemente sul lavoro, e di tutte le vittime sul lavoro. Pertanto, l’odierna sottoscrizione del documento sulla sicurezza nel settore edile rappresenta una tappa concreta che qualifica positivamente tutti soggetti firmatari del Protocollo nell’ottica di raggiungere rapidamente l’obiettivo unanimemente auspicato: Zero morti sul lavoro”, hanno così concluso Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, e Pasquale De Vardo, segretario della Feneal Uil Tirrenica.