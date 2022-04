Messina: sorpreso a forzare un furgone in sosta a Piazza Dante, giovane arrestato

4 Aprile 2022 13:44

Messina: l’uomo è stato arrestato per il reato di furto e denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto di armi o oggetti atti ad offendere

Questa notte a Messina, a piazza Dante, gli agenti delle Volanti hanno proceduto all’arresto di un trentenne messinese, pregiudicato. L’uomo si era appena allontanato dal furgone all’interno del quale era stato visto rovistare e aveva ancora nella tasca dei pantaloni una chiave adulterina, con la quale aveva verosimilmente forzato il mezzo e della quale ha provato a disfarsi gettandola in terra alla vista dei poliziotti delle Volanti. Gli agenti intervenuti hanno quindi sottoposto a controllo il trentenne messinese e verificato che lo stesso aveva, con ogni probabilità, arraffato una piccola somma di denaro lasciata a bordo del mezzo dal legittimo proprietario. Sequestrati a suo carico due coltelli a scomparsa celati sotto forma di astucci trovati nell’auto del trentenne; rinvenuti altresì un bilancino di precisione e una dose di crack per la quale il trentenne è stato segnalato all’Autorità Amministrativa. L’uomo è stato arrestato per il reato di furto e denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto di armi o oggetti atti ad offendere.