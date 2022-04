In scadenza i contratti dei dipendenti Messina Social City: Cisl Fp richiama il Commissario Santoro

28 Aprile 2022 12:50

Contratti dei lavoratori a tempo determinato in scadenza alla Messina Social City, la Cisl Fp chiede la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale per dare continuità occupazionale, gestionale e di assistenza ai cittadini

Messina

Una scadenza dietro l’angolo, con l’incognita delle elezioni amministrative che potrebbero anche complicare il percorso. Il prossimo mese di giugno, infatti, scadranno i contratti a tempo determinato per i lavoratori della “long list” dell’azienda speciale “Messina Social City” e ad agosto 2022 scadrà anche la graduatoria triennale formulata per gestire le sostituzioni necessarie nei vari servizi e molti lavoratori storici che operano da oltre trent’anni nel settore della gestione dei servizi sociali a Messina rischiano di non essere più richiamati disperdendo competenze ed esperienza maturati fino ad oggi per cui l’Azienda non avrà più la possibilità di erogare i servizi per carenza delle specifiche figure professionali. A porre la difficile situazione all’attenzione del Consiglio comunale è la Cisl Funzione Pubblica di Messina che ha chiesto la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale per approvare il Bilancio di Previsione ed il Contratto di Servizio che assicurerebbero continuità e professionalità nell’erogazione degli stessi.

“Come CISL FP – sottolineano la segretaria generale Giovanna Bicchieri e il segretario aziendale Antonio Rodio – abbiamo ripresentato all’azienda la nostra piattaforma programmatica con una serie di peculiarità che riteniamo essere fondamentali per innalzare la qualità del servizio erogato ed il benessere dei lavoratori: passaggi di qualifica, bando di selezione per la stabilizzazione del personale a tempo determinato, contratto di lavoro, contrattazione di secondo livello (rimborso chilometrico, premialità, investimenti). Ma per raggiungere tutti gli obiettivi fissati e sostenere l’Azienda è di vitale importanza che venga approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e il contratto di servizio”.

La Cisl Funzione Pubblica ritiene che, al momento, “non è consentita una corretta programmazione delle attività amministrative e dell’individuazione di giusti investimenti sia in termini di risorse umane che di servizi e per questo ha chiesto al Commissario Straordinario ed al segretario generale del Comune di Messina se vi siano, vista l’importanza delle azioni da intraprendere, corrette motivazioni per procedere ad una Convocazione Straordinaria del Consiglio Comunale in modo che, nel momento in cui gli atti (Bilancio di Previsione 2022/24 e Contratto di Servizio della Messina Social City) siano predisposti dagli Uffici competenti, possano essere inseriti all’Odg per la giusta valutazione da parte dell’Aula Consiliare”.