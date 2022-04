Elezioni Comunali a Messina, il candidato De Domenico presenta il suo simbolo: “falce e mare emblemi della città”

12 Aprile 2022 14:43

“Il simbolo nasce dall’elaborazione di un concetto moderno teso a proiettare Messina verso la sua estensione metropolitana”, osserva il candidato primo cittadino

Un insieme di colori, che si fondono nel profilo della falce di Messina, dalla quale si alza tridimensionale la dicitura ‘Franco De Domenico Sindaco’. Sono questi gli elementi che caratterizzano il simbolo elettorale del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle Elezioni Comunali di Messina. “I colori rappresentano le forze a sostegno del progetto, fusi su una base che riparte dal meglio delle precedenti esperienze”, spiega De Domenico. “La falce e il mare in risalto – prosegue – come emblemi della città, ma anche elementi imprescindibili per le future politiche di sviluppo”.

“Il simbolo nasce dall’elaborazione di un concetto moderno – osserva il candidato – teso a proiettare Messina verso la sua estensione metropolitana e il suo naturale carattere mediterraneo ed europeo. Viene, inoltre, trasmessa l’idea di una città colorata e multiforme”. “L’effetto finale richiama l’arcobaleno – ricorda De Domenico – , un simbolo che unisce valori universali quali la pace, la voglia di rinascita e il superamento delle difficoltà, alle idee poste alla base del nostro progetto: l’integrazione, il pluralismo, il desiderio di cambiamento, la tutela delle minoranze e la lotta alle disuguaglianze attraverso la forza che deriva dall’unione delle diversità”.