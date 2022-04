Messina: sequestrati oltre 16 chili di marijuana e 5 chili di hashish, arrestato 45enne

28 Aprile 2022 12:38

Messina: la polizia di stato arresta quarantacinquenne. Rinvenuti e sequestrati oltre 16 kg di marijuana e 5 kg di hashish

Nella serata di ieri, nel corso di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti predisposti dal Questore di Messina, la Squadra Mobile ha tratto in arresto un messinese di 45 anni, già gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo è stato notato dai poliziotti nei pressi della Rada San Francesco alla guida di un autocarro colmo di cassette per frutta vuote. Insospettiti, gli investigatori hanno deciso di controllare il mezzo suscitando particolare nervosismo del conducente che non ha saputo fornire alcuna indicazione su dove si stesse recando, sulla località di provenienza o sul motivo del viaggio. La conseguente perquisizione ha consentito di rinvenire 15 buste in plastica trasparenti contenenti kg. 16,3 di marijuana e 10 involucri contenenti kg. 5 circa di hashish, suddivisi in panetti. Lo stupefacente era occultato all’interno del cassone del veicolo a bordo del quale viaggiava l’uomo, celato tra le cassette in legno. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’A.G., l’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di “Messina Gazzi”. Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che, in ossequio al principio di non colpevolezza fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.