Messina: restaurato il Santuario “Madonna della Neve” di Santa Lucia del Mela

3 Aprile 2022 12:48

I chiarimenti dell’amministrazione comunale su una notizia che ha generato discussione tra la cittadinanza

In questi giorni gli interventi di restauro conservativo del Santuario “Madonna della Neve” sono divenuti argomento di discussione sui social. “Rassicuriamo i nostri concittadini: i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte, con perizia e competenza ed approvati dalla Soprintendenza di Messina, prima e durante l’esecuzione stessa. Il progetto e le sue fasi lavorative sono conseguenza di uno studio approfondito sullo stato di conservazione del Santuario, probabilmente sconosciuto alla maggioranza dei cittadini”. è quanto scrive in una nota il Comune di Santa Lucia del Mela.

“Questa Amministrazione, in linea con l’operato che l’ha sempre contraddistinta, sarà a disposizione della comunità in un prossimo incontro pubblico per ascoltare, confrontarsi e condividere tutte le informazioni, i dati e la documentazione fotografica. Con umiltà, con serenità e nel rispetto delle opinioni di ognuno. Abbiate fiducia”, scrive l’amministrazione comunale.