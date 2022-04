Messina, Suriano: “la proposta di Sturniolo Sindaco unica che può ridare partecipazione, democrazia e prospettive alla città”

19 Aprile 2022 17:39

La deputata di ManifestA Simona Suriano è intervenuta nel corso della conferenza stampa del candidato a sindaco di Messina Luigi Sturniolo

La deputata di ManifestA Simona Suriano è intervenuta nel corso della conferenza stampa del candidato a sindaco di Messina Luigi Sturniolo, espressione di una lista civica “Messina in Comune” sostenuta da Partito della Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano e ManifestA. Suriano ha così affermato: “la mia presenza rappresenta il sostegno di ManifestA al progetto di Luigi Sturniolo e della sua candidatura. Sia a livello nazionale sia a livello locale vogliamo portare la nostra esperienza che parte dalle aggregazioni di cittadini e partiti vicini alle esigenze dei più deboli a cui vogliamo dare voce”. “Messina ha vissuto una parentesi costituita da protagonismi, da politica urlata e non ragionata, da personalismi esasperati. Adesso è tempo di un’alternativa che si basi sulla partecipazione, sulle scelte democratiche e sulle prospettive della città partendo dai quartieri”. “C’è necessità – ha concluso Suriano – di puntare i riflettori sugli enti locali che sono quelli più vicini ai cittadini. Enti spesso massacrati dai tagli e senza risorse adeguate per sostenere chi è rimasto indietro e la nostra battaglia più grande è quella per l’inclusione sociale e per il contrasto effettivo alla crisi economica e all’impoverimento”.