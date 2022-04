Messina: presentata la seconda lista per le sei circoscrizioni del candidato sindaco Basile

7 Aprile 2022 09:16

Messina: presentata la seconda lista per le sei circoscrizioni. Il candidato sindaco Basile: “voi sentinelle del territorio al servizio della collettività”

Si è svolta oggi pomeriggio al Palacultura a Messina la presentazione della seconda lista per le sei Circoscrizioni: “La scelta giusta per il Quartiere”. “Aggiungiamo un altro importante tassello nel quadro che si sta definendo. La partecipazione di tutti voi, ha affermato il candidato sindaco Federico Basile rivolgendosi ai 54 candidati della seconda lista per le sei Circoscrizioni, è la dimostrazione di quanta determinazione ci sia da parte nostra nel ridare voce al territorio puntando sulla collaborazione reciproca. Nel giro di tre settimane, ha affermato Basile, abbiamo aperto tutti i punti territoriali che ci eravamo prefissati di aprire per dare la possibilità alla gente di avvicinarsi, informarsi, confrontarsi e contribuire alla stesura del nostro programma. Considero le sedi elettorali delle sei Circoscrizioni, che ci impegniamo a trasformare in efficienti Municipalità, come dei veri e propri laboratori d’idee. Infine, un ringraziamento ai sei candidati alla presidenza per il lavoro svolto. Siete riusciti a coinvolgere le persone. Questa grande mobilitazione, sottolinea Basile, dà la misura della voglia di partecipazione che c’è”.

Tutti i nomi dei candidati:

I Municipalità: Tommaso Amato, Domenico Cassisi, Michele De Benedetto, Andrea Grioli, Basilio Machì, Giusilia Napolitano, Rosangela Parisi, Francesca Sciliberto, Giovanni Scionti.

II Municipalità: Renato Capria, Pietro D’Arrigo, Antonio De Gaetano, Ketty Falliti, Giuseppe Leonardi, Carmen Metauro, Angela Pipitone, Adriano Puleo, Carmen Rita Ruggeri.

III Municipalità: Mariagrazia Arena, Alessandro La Rocca, Santina Miraglia, Salvatore Previte, Marco Sciutteri, Anna Sdracquadaini, Giuseppe Sullini, Antonio Zanco.

IV Municipalità: Mariassunta Cavallaro, Giovanni Gugliandolo, Davide Oteri, Francesco Pollifroni, Alina Nicoletta Preda, Camillo Samperi, Sebastiano Sanguedolce, Maria Smedile, Antonella Orlando.

V Municipalità: Angelica Ballerino, Mario Bianco, Tiziana Costa, Domenico Di Lorenzo, Luciano Graziano, Giuseppe Puglisi, Elio Puleo, Tonino Rizzo, Daniel Vinci.

VI Municipalità: Salvatore Cernuto, Sonia Corrente, Sara Costa, Stefano Costa, Aurora Falcone, Francesco Florio, Annamaria Messina, Fabio Miano, Umberto Siracusano.