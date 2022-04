Messina: presentata la lista “Insieme per il lavoro” con Basile sindaco

21 Aprile 2022 20:31

È stata presentata oggi pomeriggio la lista “Insieme per il lavoro” promossa dalla sindacalista Clara Crocè a sostegno di Federico Basile sindaco di Messina. Si tratta di una lista che rappresenta il variegato mondo del lavoro con l’urgenza di porre l’attenzione sui temi più caldi dell’occupazione. “È una lista- ha spiegato Clara Crocè – che ne è alla guida, composta da semplici lavoratori. Uomini e donne che con grande sacrificio lottano per i propri diritti e quelli di tutti i loro colleghi. Una lista- ha precisato Crocè– indipendente a sostegno del progetto politico di Federico Basile con a centro il tema della tutela del lavoro e della stabilità dell’occupazione.”Soddisfazione è stata espressa dal candidato sindaco Federico Basile: “andiamo avanti con il nostro progetto. Siamo alla sesta lista ed è la dimostrazione che registriamo ogni giorno di più interesse ed entusiasmo attorno a noi. L’amministrazione De Luca è stata più a sinistra della sinistra con la sua azione mirata a porre fine al precariato nella pubblica amministrazione, a sottrarre dal ricatto elettorale i lavoratori delle cooperative sociali e a creare nuovi posti di lavoro nelle aziende partecipate destinati ai giovani, i quali sono stati assunti attraverso regolare concorso pubblico e non facendo ricorso a società di lavoro interinale. Siamo consapevoli che ci sono vecchie e nuove vertenze da affrontare con autorevolezza e ci impegniamo già da ora a farlo confidando di poter finalmente avere un consiglio comunale in linea con i programmi dell’amministrazione. Ringrazio Clara Crocè e tutti i candidati per il loro impegno e l’entusiasmo con cui affrontano questa nuova esperienza”.

Questi i nomi dei candidati e delle candidate: Rosario Barbaro, Carmen Bartolotta, Francesco Bernardelli, Sara Casale, Angela Celona, Rosalinda De Francesco, Daniela Del Popolo, Angela De Salvo, Giuseppe Galletta, Ester Gentile, Angela Gumina, Flavia Minutoli, Maria Mondo, Carlo Nocita, Simona Oteri, Giovanna Romagnoli, Santi Sanfilippo, Domenico Sorrenti detto Daniele, Maria Todaro, Rosaria Triolo, Eugenio Versace, Roberto Romano, Francesco Bombaci, Michele Abbadessa, Giovanna Crocè, Domenica Lusitano, Serafina Parrino, Luigi Morabito, Francesco Bombaci, Clara Crocè, Rosaria Coccoli, Francesco Parisi.