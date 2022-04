6 Aprile 2022 13:41

Messina ospiterà un seminario interregionale del Ministero dell’Istruzione dedicato alla sostenibilità. Sottosegretaria Floridia: “La città dello Stretto torna protagonista di importanti eventi istituzionali”

Messina ospiterà un importante seminario interregionale organizzato dal Ministero dell’Istruzione “Per una Nuova Cittadinanza” in cui saranno presentati percorsi ed esperienze realizzati dalle scuole provenienti da Calabria, Sicilia e Puglia. In totale parteciperanno oltre un centinaio di docenti provenienti da queste 3 regioni. I lavori si svolgeranno venerdì 8 e sabato 9 aprile e saranno ospitati nelle aule dell’Università degli Studi di Messina: le tematiche trattate verteranno su quanto previsto dal Piano Nazionale RiGenerazione Scuola e saranno discussi all’interno di 5 workshop. Questo evento è stato fortemente voluto dalla Sottosegretaria all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia, che dichiara: “Con questo seminario la città dello Stretto ritorna protagonista di importanti eventi istituzionali. Questo workshop è un motivo di particolare orgoglio per me, visto che nei mesi scorsi ho redatto il Piano RiGenerazione Scuola, che rappresenta il più grande progetto legato alla sostenibilità ambientale ed alla transizione ecologica e culturale mai realizzato dalla scuola italiana.

“L’Università di Messina – ha affermato il Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea – è sempre pronta a dare sostegno ad iniziative di grande spessore ed interesse che vengono dal Governo. Ringrazio la Sottosegretaria on. Barbara Floridia per aver promosso nel nostro Ateneo temi che riguardano il futuro della scuola e, quindi, dei nostri figli. E’ nel segno della continuità del nostro impegno ad essere parte attiva della nostra Comunità. Un momento importante ed utile per tutti noi educatori”.

Venerdì 8 aprile alle 14.30 i lavori del seminario saranno aperti dai saluti di Maria Salvia, Dirigente Scolastico I.C. A. Vespucci di Vibo Marina, dal Rettore dell’Università degli Studi di Messina, Salvatore Cuzzocrea, da Giacomo D’Amico, professore ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università di Messina e da Leonardo Santoro, Commissario Straordinario del Comune di Messina.

Interverrà anche Fabrizio Manca, Direttore Generale del Ministro dell’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici ed i Direttori Generali U.S.R. di Calabria, Puglia e Sicilia: Antonella Iunti, Giuseppe Silipo e Stefano Suraniti.

Introdurrà i lavori la Sottosegretaria Barbara Floridia. Le tematiche trattate saranno: Crescita economica, duratura, inclusiva, sostenibile e lavoro dignitoso (Goal 8). Riduzione delle disuguaglianze (Goal 10). Verso la bioeconomia e l’economia circolare (Goal 12- Goal 15). I cambiamenti climatici e l’impatto devastante sull’economia (Goal 14). Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile (Goal 2, Goal 12, Goal 15). Ciascun workshop sarà introdotto da esperti del settore che approfondiranno le tematiche del Piano Nazionale RiGenerazione Scuola, obiettivo Economia, nonché i goal dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per sottolineare l’importanza a cambiare stile di vita e abitare il mondo in maniera nuova e sostenibile.