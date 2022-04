Messina: Open Day della Lega Navale dal 29 aprile al 1° maggio

26 Aprile 2022 10:08

La Presidenza Nazionale della Lega Navale ha deciso quest’anno di organizzare un Open Day che mira a far conoscere l’Associazione e le attività che porta avanti nei territori. L’iniziativa si svolgerà in tutta Italia dal 29 aprile all’1 maggio e vedrà protagonista anche la sezione di Messina della L.N.I. In occasione delle tre giornate della manifestazione, presso la sede di Grotte, si darà vita a un programma che spazierà nell’ambito complessivo delle attività legate al mare, alla tutela dell’Ambiente e all’inclusività sociale. Su tutti questi fronti la Lega Navale di Messina è impegnata in prima linea nella convinzione che il mare e la sua valorizzazione siano il filo conduttore di una migliore qualità della vita. Per quanto riguarda la Vela, l’Open Day si propone di offrire un’opportunità a tutti coloro che intendono approcciarsi a questo mondo davvero speciale. Se le condizioni meteo-marine lo consentiranno, sabato pomeriggio 30 aprile dalle ore 14,30 alle 17,00 e domenica 1 maggio dalle ore 11,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00 si svolgeranno uscite in barca a vela in sicurezza per piccoli gruppi.

Ragazzi delle scuole messinesi e adulti di ogni età potranno, inoltre, conoscere le attività di promozione della Vela svolte dalla Lega Navale di Messina. I volontari dell’associazione forniranno, in particolare, informazioni sui corsi di Vela che prenderanno avvio nell’ormai prossima primavera. Quelli portati a termine nei mesi scorsi hanno introdotto alla Vela una significativa platea di appassionati. Il naviglio della Lega, messo a disposizione dei corsisti, ha reso accessibile a tutti l’esperienza della Vela nell’incantevole scenario dello Stretto, senza insormontabili barriere di carattere economico. Nel corso dell’Open Day verrà, poi, presentata l’attività del gruppo Pesca e saranno esposte le diverse iniziative di carattere sociale assunte dalla Lega Navale di Messina. Nel pomeriggio di venerdì 29 aprile a partire dalle ore 15,00 si terrà una Collegiale di Nuoto in collaborazione con la FIN.

Sabato 30 aprile tra le ore 10,00 e le 12,30 la Lega Navale accoglierà le Autorità locali. Nella stessa mattinata, sempre a partire dalle ore 10,00, in collaborazione con l’associazione Fare Verde, è prevista la pulizia della spiaggia. La promozione del rapporto con il mare in tutte le sue forme è parte essenziale della missione assegnata alla L.N.I. sin dalla sua fondazione nel lontano 1897. I positivi risultati conseguiti su questo fronte dalla Lega Navale di Messina costituiscono una concreta dimostrazione del fatto che quando c’è l’offerta i cittadini messinesi sono pronti a recuperare il rapporto con il loro magnifico mare.