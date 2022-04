Messina, gli imprenditori sorridono: l’occupazione del suolo pubblico resta gratuita fino al 31 dicembre

22 Aprile 2022 15:21

Confesercenti Messina, nella persona del Presidente Alberto Palella, ha accolto in maniera positiva la decisione del Consiglio Comunale

Ottima notizia per imprenditori e commercianti di Messina. Il Consiglio Comunale ha approvato l’emendamento che prolunga l’esenzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico fino al 31 dicembre 2022. Ad accogliere in maniera positiva la decisione è anche la Confesercenti Messina, nella persona del Presidente Alberto Palella, che in una nota afferma: “un atto di attenzione nei confronti della ristorazione che dimostra comprensione nei confronti di una categoria che dopo aver vissuto il disastro economico dovuto alle restrizioni anti-Covid, ora si trova a combattere con l’impazzimento dei prezzi di acquisto delle materie prime. L’esenzione dal pagamento del canone è una boccata di ossigeno ad imprese che danno posti di lavoro e che costituiscono uno dei pilastri dell’economia cittadina”.

Si tratta ovviamente di una boccata d’ossigeno per l’imprenditoria locale, che non vedrà così l’aggiunta di un’ulteriore spesa in un periodo così complicato dal punto di vista economico. Infatti, seppur terminato ormai lo stato di emergenza per Covid, le aziende sono alle prese con l’aumento delle bollette e del costo delle materie prime. Una notizia che non è del tutto scontata e per questo un plauso va fatto al Consiglio Comunale: nella vicina Reggio Calabria, infatti, da aprile i commercianti sono tornati regolarmente a pagare il canone, nonostante il momento di difficoltà. A Messina per fortuna è però arrivata l’approvazione dell’emendamento, le polemiche sono state spente.