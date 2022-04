Messina: nell’ex area mercatale di viale Giostra la celebrazione per il 170° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato

8 Aprile 2022 10:28

La Questura di Messina celebrerà martedì 12 aprile p.v. alle ore 10.30, presso l’ex area mercatale di questo viale Giostra, il 170° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, che ricorre il 10 di aprile. Uomini e donne della Polizia di Stato, ed in particolare della Questura, dei Commissariati e delle Specialità, ricorderanno il loro quotidiano impegno, nonché la prossimità dei poliziotti alla cittadinanza, valori riassumibili nell’espressione “Esserci Sempre”, leitmotiv della Polizia di Stato. Per l’occasione si esibirà l’orchestra “Corelli Brass Ensemble” fiore all’occhiello del Conservatorio Statale di Musica Arcangelo Corelli. Collaboreranno, inoltre, con la Questura di Messina, per questa importante ricorrenza, l’I.S. Antonello, i cui studenti si occuperanno del servizio di stewarding, l’I.S. La Farina-Basile, ai cui studenti sarà affidata la realizzazione di una significativa opera artistica, ed infine l’I.I.S. Verona Trento, che garantirà la diretta streaming dell’evento.

La cerimonia, infatti, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Questura di Messina e sarà, inoltre, visibile per tutti gli interessati sul seguente canale youtube: https://youtu.be/epv-yDdgxGk.