Messina, è morto il Prof. Giovanni Battista Pajno: era direttore del reparto di Pediatria al Policlinico

12 Aprile 2022 12:41

Lo stimato professionista si è spento all’età di 66 anni

Grave lutto per la città di Messina. E’ morto in queste ore il Professore Giovanni Battista Pajno (66 anni), direttore della Uoc Pediatrica del Policlinico di Messina e presidente della Società italiana di Pediatria della Sicilia. Originario di Valdina, era uno stimato professionista. “Illuminato e sensibile”, è stato definito dalle persone che avevano avuto il piacere di conoscerlo. Amava i bambini e le loro famiglie, si prestava al suo lavoro con grande amore e lo sentiva come una missione di vita. Anche la redazione di StrettoWeb si unisce al dolore della famiglia per la dolorosa scomparsa.