Messina: Massimiliano Marchese nominato responsabile del Dipartimento “Scienza e Ricerca” di Fratelli d’Italia

26 Aprile 2022 17:19

Massimiliano Marchese è stato nominato responsabile del Dipartimento “Scienza e Ricerca” di Fratelli d’Italia della Città Metropolitana di Messina

Il Presidente dell’Associazione Universitaria “Atreju – La Compagnia degli Studenti” Massimiliano Marchese è stato nominato responsabile del Dipartimento “Scienza e Ricerca” di Fratelli d’Italia della Città Metropolitana di Messina. La nomina è giunta direttamente dal coordinatore Dott. Pasquale Curró, entusiasta dell’impegno politico e militante posto in essere a livello universitario da Massimiliano Marchese, già rappresentante degli studenti in seno al Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali. Massimiliano Marchese ha ringraziato i vertici cittadini di “Fratelli d’Italia” per l’importante nomina, dichiarandosi pronto a misurarsi in questo ruolo mettendo a disposizione del Partito impegno e dedizione.