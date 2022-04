Messina, tragedia al Tribunale: un malore improvviso stronca la cancelliera Pina Guccione

20 Aprile 2022 22:09

Grave lutto si è abbattuto sul Palazzo Piacentini di Messina oggi pomeriggio. Un malore improvviso ha tolto la vita alla stimata Pina Guccione, cancelliera in Corte d’Appello e stretta collaboratrice della Presidenza. La donna, 56enne, era conosciuta per la sua gentilezza e il suo lavoro svolto con grande professionalità. Era da poco rientrata in ufficio dalla pausa pranzo, quando intorno alle 15 ha denunciato un forte mal di testa e delle fitte al ventre, poi si è accasciata a terra tra l’incredulità dei colleghi intervenuti. Inutili anche i soccorsi degli uomini del 118, che non sono riusciti a salvarla. Al dolore della famiglia si unisce anche la redazione di StrettoWeb, che porge le più sentite condoglianze.