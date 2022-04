Messina: l’Associazione UNIxME ha raccolto beni di prima necessità per la mensa di Pasqua al Don Bosco

15 Aprile 2022 12:08

Messina: Andrea Faraone Presidente UNIxME ringrazia la comunità messinese per l’aiuto ricevuto ed augura una buona pasqua

Quest‘oggi l’associazione UNIxME – Uniti Per Messina, attraverso il suo Presidente Andrea Faraone, i membri volontari dell’associazione , in collaborazione con la dottoressa Stefania Cucinotta, hanno raccolto e donato all’Istituto Don Bosco Messina beni di prima necessità per la mensa dei poveri in previsione della Santa Pasqua cercando di regalare un sorriso a molte famiglie messinesi in questi giorni di festa. Il Presidente Faraone ringrazia per l’aiuto ricevuto durante la raccolta ed augura una buona e serena Pasqua alla città di Messina.