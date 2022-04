Messina, l’arte di LBS contro la propaganda politica nella guerra in Ucraina | GALLERY

6 Aprile 2022 10:40

L’artista LBS (Bruno Salvatore Latella) dedica le sue opere “Vladolf Stalputin” e “Jonald Began” al contrasto della propaganda politica nella guerra in Ucraina

L’artista LBS (Bruno Salvatore Latella) con le opere “Vladolf Stalputin” e “Jonald Began”, che rappresentano in chiave figurativa e simbolica l’incertezza geopolitica e ideologica in atto, si affida alle figure trasfigurate del presidente russo Vladimir Putin e del presidente americano Joe Biden, i poli opposti di una guerra ormai non più fredda, diventata non solo violenta ma specialmente mediatica. Ma sotto quali pretese ideologiche si farebbe ciò?

Spacciare un’azione politica e militare, con scopo prettamente imperialista e forse pure capitalistico, come un intervento pacifista e non sanguinoso è tutt’altro che ideologicamente comunista. Dall’altro lato, monopolizzare la propaganda politica, ormai completamente alienata al buonismo statunitense, facendola passare come l’unico grido alla giustizia, ossimoricamente ai fatti storici che hanno sempre caratterizzato gli U.S.A, è tutt’altro che democratico.

Si cela forse la nascita di un bipolarismo politico mondiale? Vedremo, ma sappiamo che storicamente gli atti estremi portano a conseguenze estreme. LBS, con le opere medesime, che si ispirano all’artivismo, rivolge un appello agli artisti visivi, affinché possano creare lavori provocatori e di denuncia sociale, al fine di promuovere una nuova corrente che operi in completa adesione con la teoria artivista.