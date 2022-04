Messina: la dott.ssa De Maria nominata garante dei diritti delle persone con disabilità

8 Aprile 2022 15:31

“Adesso ho una grande opportunità per dare il mio contributo concreto alla realizzazione di questo obiettivo di civiltà”, afferma in un post

Tiziana De Maria stata nominata garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Messina. E’ renderlo nota è la dott.ssa con un post pubblicato sui social. “L’avete già saputo in molti… la notizia è ufficiale – scrive – . Per me è un onore poter ricoprire questo ruolo e mi spenderò al massimo per garantire tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità! Da sempre lotto per un mondo più inclusivo, adesso ho una grande opportunità per dare il mio contributo concreto alla realizzazione di questo obiettivo di civiltà. Siete pronti a sostenermi? Lasciatemi un nei commenti per augurarci tanta bellezza, rinascita e speranza! Il vostro supporto è fondamentale!”.