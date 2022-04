Messina, inaugurata della sede del comitato elettorale del Centro/Sinistra

14 Aprile 2022 19:52

Messina, le parole del candidato sindaco del centrosinistra inaugurando la sede del comitato elettorale

“Oggi inauguriamo la casa di un progetto comune. Quel progetto che, trovando sintesi nel mio nome, ha riunito tutte le forze di centrosinistra insieme al Movimento 5 Stelle, per dare vita, in caso di vittoria alle prossime elezioni amministrative, a una governance nella quale Messina tutta, da Nord a Sud, dal centro alle periferie, dalle colline alle coste dovrà trovare risposte, superando le fazioni in cui la città è divisa”. Lo ha dichiarato il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra a Messina, Francesco De Domenico, inaugurando la sede del comitato elettorale, in via Garibaldi. “Ci impegneremo – aggiunge – in azioni concrete, con ricadute che non si fermano agli annunci, ma che saranno quanto mai concrete. Le illustreremo ai messinesi e a loro chiederemo un contributo di idee e di confronto: anche ascoltare i loro disagi, i loro problemi ci permetterà di raffinare la proposta, tarandola ancor di più sulle reali esigenze di Messina e dei messinesi. Se saremo premiati, tra meno di due mesi questa casa si sposterà qualche metro più avanti, nel Palazzo municipale. E su questo sono molto fiducioso”. Riflette De Domenico: “Ci sono amministratori che programmano i primi cento giorni di lavoro; ci sono, poi, politici che hanno spiegato come i primi 100 giorni siano importanti, ma i primi mille sono quelli che possono fare la differenza. Noi, pensiamo ai primi 100, ai primi mille, ma anche al primo mese: lo useremo per fare capire subito che la nostra amministrazione sarà vicina ai cittadini e completamente operativa nell’impegno reale”. Alla manifestazione hanno partecipato moltissimi cittadini e tanti esponenti politici della coalizione che sostiene Franco De Domenico sindaco di Messina.