Messina: in arrivo tre biologi al Papardo

12 Aprile 2022 11:20

La dott.ssa Simone Carmen nel reparto di Endocrinologia, la Dott.ssa Mastrangelo Giulia nel reparto di PMA e il dott. Daliberti Pierluigi nel laboratorio di Oncologia Medica sono risultati essere i vincitori del bando pubblicato lo scorso febbraio

L’ENPAB (Ente nazionale di previdenza e assistenza ai biologi) e l’A.O. Papardo di Messina hanno stipulato un protocollo d’intesa per il reskilling delle competenze grazie allo svolgimento di attività formative sul campo. Il Bando pubblicato l’8 Febbraio 2022 ha visto coinvolti numerosi biologi liberi professionisti ed i primi tre vincitori sono: la dott.ssa Simone Carmen nel reparto di Endocrinologia, la Dott.ssa Mastrangelo Giulia nel reparto di PMA e il dott. Daliberti Pierluigi nel laboratorio di Oncologia Medica. I tre esperti prenderanno servizio prossimamente.

L’iniziativa voluta dalla presidente dell’ente la dott.ssa Tiziana Stallone e dal consigliere del CIG di Enpab la dott.ssa Brigandì Simona ha l’obiettivo di migliorare le competenze degli iscritti alla cassa di previdenza con l’intento di sviluppare nuove efficienze ed essere in grado di essere più competitivi nel mercato del lavoro. La dottoressa Tiziana Stallone ripone molta fiducia in questa neonata collaborazione di Enpab con l’eccellenza siciliana A.O. Papardo di Messina. “I biologi professionisti avranno modo di acquisire nuove competenze sul campo, in ambiti complessi come l’endocrinologia e di metabolismi, la procreazione assistita e l’oncologia medica. Questo consentirà di rafforzare la professione per creare una solida rete sul territorio di professionisti sanitari che operano nella prevenzione primaria e secondaria delle patologie”.

Il Direttore Generale Dott. Mario Paino dell’ A.O. Papardo di Messina ed i primari dei tre reparti coinvolti ( il coordinatore scientifico dell’oncologia medica il prof. Adamo Vincenzo e l’attuale Direttore U.O.C. facente funzione il Dott. Toscano Giuseppe, il Dott. Marco Galletta Direttore del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita e il Dott. Carlo Casile Direttore della U.O.S. Malattie endocrine del ricambio ) hanno immediatamente accettato la proposta perché convinti che la collaborazione con i biologi liberi professionisti possa essere momento di crescita condiviso.

“Grande entusiasmo per questo nuovo percorso di crescita di carriera per i biologi iscritti all’Enpab che faranno una esperienza formativa nei nostri reparti. Sono sicuro che questi giovani sapranno rendersi utili e avranno una occasione fondamentale per verificare sul campo quanto conseguito nel loro percorso accademico”. Ha commentato il Direttore Paino. Le attività di formazione prevedono attività su tre differenti campi: “Malattie endocrine del ricambio”, “Reparto di procreazione medicalmente assistita”, “Reparto oncologia medica” dipartimento di Onco-ematologia. La stessa sarà organizzata in due trimestri e coinvolgerà un totale di 2 biologi (1 biologo a trimestre) ed ogni trimestre il biologo svolgerà 150 ore di attività.