Messina: il prossimo 12 aprile la presentazione del libro di Giovanni Grasso

7 Aprile 2022 09:19

Giovanni Grasso presenta il suo romanzo “Icaro, il volo su Roma” il prossimo 12 aprile, alle 18, al Feltrinelli Point di Messina

Nell’ambito dell’edizione speciale della rassegna nazionale “Messina e il Giornalismo, incontri a tu per tu con Giornalisti Scrittori”, Giovanni Grasso presenta il suo romanzo “Icaro, il volo su Roma” il prossimo 12 aprile, alle 18, al Feltrinelli Point di Messina. La rassegna è ideata e curata da Antonio Ivan Bellantoni (giornalista, avvocato e portavoce parlamentare messinese) in collaborazione con Camera di Commercio Messina, Comune di Messina, Gruppo Editoriale “GDS Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia” e Hotel “Messenion”. Giovanni Grasso è giornalista, scrittore, autore Tv e consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica dal 2015. Nel suo nuovo romanzo “Icaro, il volo su Roma” (Rizzoli), Grasso mescola storia e invenzione e parla di amore e libertà ispirandosi all’epopea di un eroe dimenticato: l’antifascista Lauro de Bosis. Relatori dell’incontro Ivo Blandina (Presidente Camera di Commercio Messina) e Francesco Stagno D’Alcontres (Docente Università degli Studi di Messina). Durante la presentazione si esibirà il Coro giovanile “Note Colorate” di Messina diretto dal M° Giovanni Mundo con un brano dedicato alla Pace nel Mondo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mascherina obbligatoria. Posti distanziati. Per info e prenotazioni: bytoeditore73@gmail.com.