Messina, Floridia: “De Domenico la scelta giusta per la città”

24 Aprile 2022 16:22

“Il tempo trascorso insieme a Franco De Domenico, candidato sindaco a Messina della nostra coalizione, mi conferma, ancora una volta, che abbiamo fatto la scelta migliore per la città. Ne ho apprezzato la competenza, la profonda conoscenza del territorio e delle diverse peculiarità. De Domenico ha una chiara progettualità e la sua empatia, vicinanza con le persone sono valori importantissimi e che possono risultare vincenti”. Lo dichiara il sottosegretario all’Istruzione, la senatrice M5S, Barbara Floridia. “Le parole del sottosegretario Floridia mi onorano e la sua presenza nei villaggi è un segnale importante per una Messina dove ogni quartiere deve sentirsi centro, e al centro”, osserva Franco De Domenico. “Ne dobbiamo valorizzare le peculiarità naturali, le attività produttive locali, l’agricoltura, l’accoglienza, magari considerando un sistema di agevolazioni fiscali vantaggiose per coloro che decidono di vivere e sostenere il tessuto socioeconomico di quelle aree”. “Nella coalizione che mi sostiene – conclude l’aspirante sindaco – abbiamo raggiunto una visione comune e unità di intenti. Abbiamo compreso insieme che non è più tempo di fare promesse, ma di prendere impegni. Il mio sarà massimo e carico di passione per la mia città”.