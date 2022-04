13 Aprile 2022 10:29

Messina: il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Franco De Domenico, inaugurerà il suo comitato in vista delle elezioni amministrative

Domani pomeriggio, alle 16.30, il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra a Messina, Franco De Domenico, inaugurerà il suo comitato in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. La sede è in via Garibaldi 123, all’interno del palazzo ex Jolly Hotel.