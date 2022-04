Attraversamento dello Stretto di Messina, deserta la gara d’appalto per le navi a doppia alimentazione

19 Aprile 2022 12:35

E’ andata deserta la gara di appalto per i tre nuovi traghetti dual-fuel veloci per attraversare lo Stretto di Messina. La procedura metteva a disposizione circa 52,102 milioni di euro, dei quali circa 1,267 per coprire i costi di progettazione. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno trattenuto gli operatori economici nel fare l’offerta. Uno dei motivi del “fallimento” la questione del serbatoio di gas naturale liquefatto: un sistema che non sarebbe adatto a un natante ad alta velocità. Espresse poi considerazioni sui motori a idrogetto, inefficienti a velocità di soli 25 nodi. Da ricordare che, nelle scorse settimane, il nulla di fatto nell’affidamento dei collegamenti veloci sulla linea Messina-Reggio Calabria, a causa della carenza dei titoli della società aggiudicataria, la Liberty Lines.