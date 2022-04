Messina: da questa sera limitazioni viarie in un tratto di via Celi

7 Aprile 2022 12:35

Dalle ore 21 di stasera, giovedì 7, alle 7 di domani, venerdì 8, saranno effettuati lavori di ripristino della pavimentazione stradale nel tratto di via A. Celi a Messina compreso tra la S. P. 41 di Santa Lucia e l’impianto di distribuzione carburanti “Esso” a nord della bretella di raccordo allo svincolo autostradale San Filippo. Per consentirne l’esecuzione, sarà pertanto vietato il transito veicolare per semicarreggiata, consentendolo nella semicarreggiata non impegnata dagli interventi; istituiti, il doppio senso di circolazione nella semicarreggiata di volta in volta non impegnata dai lavori ed il limite massimo di velocità di 30 km/h.