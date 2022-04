8 Aprile 2022 12:51

Messina: da lunedì 11 aprile sino a venerdì 15, sarà vietata la sosta 0-24, con zona rimozione coatta, nelle vie Placida e Canova

Da lunedì 11 sino a venerdì 15, sarà vietata la sosta 0-24, con zona rimozione coatta, nelle vie Placida e Canova a Messina, per tratti di 10 metri in adiacenza all’area del mercato Sant’Orsola. La limitazione viaria è stata disposta per consentire lo stazionamento delle attrezzature per effettuare le necessarie indagini geognostiche nell’ambito del progetto di “Realizzazione del Nuovo Mercato Sant’Orsola”.