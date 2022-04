Messina, consegnati i lavori di messa in sicurezza della provinciale 82

14 Aprile 2022 14:15

Messina: consegnati i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 82 Castroreale – Barcellona Pozzo di Gotto

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha proceduto alla consegna dei lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze della strada provinciale 82 nei Comuni di Castroreale e Barcellona Pozzo di Gotto, per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea di Milazzo – Portorosa – Marinello. Gli interventi, finalizzati a migliorare lo stato di percorribilità della strada, consisteranno nella realizzazione di opere di drenaggio e del muretto paraterra, nel rifacimento del cassonetto stradale e della segnaletica orizzontale di margine, nella scarificazione del tappetino e nella successiva bitumatura del piano viabile e nella posa delle barriere di sicurezza.

Il progetto, avente un importo complessivo di euro 1.000.000 e inserito nell’ambito del Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina, ha ottenuto il finanziamento previsto con la delibera CIPE n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno”. I progettisti sono l’ing. Anna Chiofalo e i geomm. Sebastiano Mufale e Sergio Castorina, il Direttore dei lavori è l’ing. Anna Chiofalo, il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonino Sciutteri.