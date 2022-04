Messina: congresso della Uil Rua, Angelo Alessandrino rieletto segretario | FOTO e INTERVISTA

6 Aprile 2022 10:21

Venerdì 1 aprile, presso l’Hotel Europa di Messina, si è svolto il Congresso della Uil Rua, la Categoria sindacale che segue i settori della Ricerca, dell’Università e dell’Afam, alla presenza del segretario generale della Uil Messina Ivan Tripodi

Continua il percorso congressuale delle Categorie della Uil Messina. Venerdì 1 aprile, presso l’Hotel Europa di Messina, si è svolto il Congresso della Uil Rua, la Categoria sindacale che segue i settori della Ricerca, dell’Università e dell’Afam, alla presenza del segretario generale della Uil Messina Ivan Tripodi. Il congresso è stato aperto dalla relazione di Angelo Alessandrino, segretario regionale della Uil Rua, sotto la cui gestione si sono ottenuti importanti e tangibili risultati che hanno portato la Uil ad essere largamente il primo sindacato nel settore. Il congresso ha rappresentato l’occasione per affrontare ed analizzare le problematiche che investono il mondo dell’Università e del Policlinico di Messina. Nel suo intervento Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, ha ribadito la necessità di applicare ai lavoratori il contratto della ricerca poiché UIL, per dare risposte concrete ai lavoratori”. Il dibattito congressuale ha evidenziato come, nonostante le pesanti difficoltà legate alla pandemia, siano stati sempre garantiti i servizi universitari e, in tal senso, un plauso è stato riservato al personale sanitario e a tutti i lavoratori del Policlinico di Messina, struttura che nonostante le gravi problematiche ha sempre garantito assistenza a tutti i pazienti. I lavori congressuali si sono conclusi con la rielezione di Angelo Alessandrino nel ruolo di segretario generale della Uil Rua. In alto la FOTOGALLERY, in basso VIDEO e INTERVISTA.