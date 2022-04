22 Aprile 2022 09:15

Messina, concluse le due giornate formative su “Elementi di Polizia giudiziaria e tecniche operative”. Oltre sessanta gli operatori presenti, coinvolte anche le Polizie municipali di Giardini Naxos e Villafranca Tirrena

Si sono concluse le due giornate formative, organizzate dal Comandante della Polizia Metropolitana di Messina, dott. Daniele Lo Presti, presso la sede del Corpo, incentrate sul tema “Elementi di Polizia giudiziaria e tecniche operative”. Al corso, suddiviso in una parte pratica ed in una teorica, hanno preso parte oltre sessanta operatori delle Polizie locali, sia del Corpo di Palazzo dei Leoni, sia delle Polizie municipali di Messina, Giardini Naxos e Villafranca Tirrena. Si è trattato di un aggiornamento finalizzato a fornire le basi operative su strada agli agenti in modo da garantire un’interazione efficace con i cittadini e gli utenti della strada, soprattutto in quelle situazioni che presentano maggiori criticità. Sono stati ampiamente trattati, insieme all’istruttore di difesa personale Antonello La Fauci, tutti gli aspetti legati al corretto utilizzo dei mezzi di coazione fisica (bracciali di contenimento) ed al maneggio delle armi, con un approfondimento sugli aspetti e metodologie necessarie per operare in piena sicurezza. Nel corso delle due sedute pomeridiane, sono stati mostrati video descrittivi di fatti realmente accaduti, con un’analisi della loro gestione concreta, mentre nella seconda ed ultima giornata è stato proposto a tutti i partecipanti un caso concreto al quale, sulla base di un lavoro di gruppo, è seguita la compilazione di atti di polizia giudiziaria.

Il Comandante Lo Presti ha sottolineato l’importanza della formazione, sempre più necessaria a fornire tutti gli strumenti e le competenze utili all’espletamento dei propri compiti, ed ha preannunciato che a breve partiranno altri corsi di aggiornamento dedicati agli operatori del Corpo.