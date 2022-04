Messina, canone occupazionale suolo: l’approvazione del bilancio previsionale dà speranza ma non rasserena imprenditori

26 Aprile 2022 12:32

Canone occupazionale suolo, l’approvazione del bilancio previsionale dà speranza ma non rasserena gli imprenditori del settore che chiedono un nuovo incontro con il commissario straordinario del comune di Messina, Leonardo Santoro

L’approvazione del bilancio previsionale da parte del consiglio comunale dà speranza agli imprenditori del settore ma non azzera le preoccupazioni di quanti dal 31 marzo sono costretti a regolarizzare la propria posizione per ciò che concerne il pagamento del canone di occupazione suolo. L’approvazione in aula del documento contabile, infatti, apre la strada all’atto di indirizzo siglato dalla giunta De Luca lo scorso gennaio, che prevede l’esenzione dal canone fino al 31 dicembre, ma restano irrisolti moltissimi nodi procedurali.

“E’ necessario comprendere – scrivono Confcommercio, Fipe Confcommercio, UPLA CLAAI, PMI, ALCES, Assoristoratori, FAPI CESAC, SADA CASA ARTIGIANI, Confagricoltura – come gli imprenditori del settore dovranno regolarsi fino all’entrata in vigore della determina dirigenziale che stabilisce l’avvio dell’esenzione dal canone. Bisognerà poi comprendere come dovranno regolarsi i pubblici esercizi con dehors e spazi all’aperto attrezzati durante l’emergenza covid per rispondere alle stringenti norme sul distanziamento sociale”.

“Siamo certamente soddisfatti del passo avanti effettuato nella vertenza grazie al voto del consiglio comunale – proseguono le sigle datoriali – ma riteniamo necessario affrontare il problema con il commissario Santoro, al quale abbiamo già chiesto un incontro, per chiarire tempi e procedure. Troppi infatti i nodi rimasti irrisolti. Troppo lunghi i tempi trascorsi, che rischiano di allungarsi ulteriormente, per un tessuto imprenditoriale già fortemente provato dalla crisi pre e post Covid”.