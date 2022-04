Messina: al via la 6ª edizione di “Un Calcio al Razzismo”

26 Aprile 2022 13:28

Giovedì 28 aprile, presso l’aula Vincenzo Scalisi del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, prenderà avvio la VI edizione della manifestazione “Un Calcio al Razzismo – Uniti con lo sport” organizzata dall’Università di Messina, dal Cug e dalla ssd UniMe. La manifestazione si avvierà con il Convegno dal titolo “Lo sport come valore educativo e sociale”. All’iniziativa prenderanno parte docenti afferenti a diversi Dipartimenti universitari nazionali ed internazionali. I lavori saranno aperti dai saluti del Magnifico Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, del prof. Francesco Astone (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza), del prof. Daniele Bruschetta (Delegato alle attività sportive), della prof.ssa Fiammetta Conforto (Delegata ai servizi disabilità e DSA), della prof.ssa Concetta Parrinello (Presidente del CUG Unime), della dott.ssa Silvia Bosurgi (Presidente ssd UniMe), del dott. Damiano Lembo (Presidente nazionale Unione Sportiva Acli), di Don Gionatan De Marco (Direttore Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI), del prof. Ludovico Magaudda (Vice Governatore dell’Area 9 Sicilia del Panathlon International) e del dott. Carmelo Lembo (Presidente dell’Associazione Bios. L’intervento introduttivo verrà svolto dal prof. Carlo Giannetto (docente del Dipartimento di Economia e Vice Presidente del Comitato Unico di Garanzia), ideatore della manifestazione. Al tavolo dei relatori si alterneranno, poi, coordinati dal prof. Francesco Rende (Associato di Diritto Privato e di Diritto Sportivo) al quale è stata affidata anche la relazione introduttiva, il prof. Alessio Lo Giudice (Ordinario di Filosofia del diritto), l’avv. Cristina Varano (Procuratore Capo FIJLKAM), la prof.ssa Maria Gabriella Campolo (Associato di Statistica Sociale), la prof.ssa Gabriella Martino (Associato di Psicologia Clinica), il dott. Piercarlo Presutti (Capo Redazione ANSA Sport) e il dott. Alessio Norrito (Ricercatore presso la Loughborough University). Parteciperanno anche, il mister Bortolo Mutti che ha condotto il Messina in seria A, ed il dott. Fabrizio Bertè giornalista Collaboratore Repubblica-Palermo.

L’intera manifestazione si svolge con la preziosa collaborazione dell’US Acli, dell’Associazione BIOS, dall’Associazione Panathlon Club di Messina, e di Messina nel Pallone. Il comitato scientifico è composto dai proff. Daniele Bruschetta, Carlo Giannetto, Concetta Parrinello, Francesco Rende. La manifestazione rinnova la sinergia tra l’Università di Messina, il Comitato Unico di Garanzia (CUG) e la SSD UniMe.

L’iniziativa si concluderà con il torneo di calcio a 5 che si svolgerà mercoledì 18 e giovedì 19 maggio, alle 15, presso la Cittadella sportiva universitaria. Anche per la VI edizione, come nelle precedenti, al torneo parteciperanno 10 squadre composte da dottorandi, studenti universitari, personale tecnico amministrativo UniMe, giovani migranti e rappresentanti di organizzazioni no profit.