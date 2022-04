Messina: al Papardo l’Open Week Onda per la prevenzione rivolta alla salute delle donne

12 Aprile 2022 12:44

Messina: al Papardo torna l’H-Open Week Salute della donna promossa da Fondazione Onda e dagli ospedali Bollini Rosa

In occasione della Giornata nazionale sulla salute della donna dal 20 al 26 aprile torna l’H-Open Week Salute della donna promossa da Fondazione Onda e dagli ospedali Bollini Rosa. Visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info-point e distribuzione di materiale informativo negli ospedali coi Bollini Rosa aderenti a questa iniziativa. Anche l’AO Papardo partecipa a queste giornate con delle visite gratuite legate alla prevenzione della salute della donna. Il numero per prenotarsi è il 3336190804. Per chiamare dalle 10.30 dal 12 aprile al 14. Il numero delle visite è strettamente contingentato quest’anno a causa delle prescrizioni sul covid. Sono previste visite di prevenzione urologiche, oncologiche, endocrinologiche/diabetologiche e gli esami di ecografia alla tiroide.