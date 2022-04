Messina, Gioveni: “addetti ATM multano auto in sosta sullo spartitraffico, ma parcheggiano lì la propria macchina”

7 Aprile 2022 15:54

Libero Gioveni, consigliere comunale di Messina, dà voce alle proteste dei cittadini dopo le multe effettuate dagli addetti ATM alle auto in sosta sullo spartitraffico

“Possibile che ATM debba multare auto parcheggiate su uno spartitraffico lasciandoci però sopra le proprie di auto?. È davvero paradossale e di cattivo gusto ciò che è accaduto ieri sul viale Annunziata“, denuncia il consigliere comunale Libero Gioveni che ha ricevuto diverse segnalazioni dagli esasperati residenti e commercianti della zona.

“In pratica – spiega Gioveni – ieri degli addetti ATM hanno verbalizzato tutte le auto in sosta nello spartitraffico, ma mentre esercitavano questa azione sanzionatoria (al netto dei dubbi che credo permangano sulle competenze), l’auto aziendale di servizio con la quale gli operatori sono giunti sul luogo è stata parcheggiata proprio sullo spartitraffico! È ovvio – conclude Gioveni – che la sosta non autorizzata vada sanzionata (seppur nel caso di specie non vi erano auto in doppia fila), ma è altrettanto ovvio che chi, senza aver voluto comprendere anche la difficoltà dei cittadini in una zona certamente povera di parcheggi, avrebbe dovuto dare l’esempio!”.