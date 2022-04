Messina: a Villa Ida a Granatari il Congresso provinciale della Uilcom

7 Aprile 2022 10:50

Messina: sabato 9 aprile alle ore 10.30, presso Villa Ida a Granatari, si svolgerà il Congresso provinciale della Uilcom, la Categoria sindacale che segue i settori delle comunicazioni

Le Categorie della Uil proseguono nel cammino congressuale che culminerà con la celebrazione dell’assise confederale. Sabato 9 aprile alle ore 10.30, presso Villa Ida a Granatari, si svolgerà il Congresso provinciale della Uilcom, la Categoria sindacale che segue i settori delle comunicazioni. Il congresso rappresenterà l’occasione per fare un bilancio delle molteplici attività e delle numerose vertenze che hanno visto l’assoluto protagonismo della Uilcom: organizzazione sindacale che si è distinta per serietà e coerenza in un settore nel quale i lavoratori hanno sempre più bisogno di sostegno e tutele. L’assise sarà aperta dalla relazione di Giuseppe Fazzi, segretario provinciale della Uilcom, e vedrà la partecipazione di Rosy Contorno e Marco Scramuzza, della segreteria regionale Uilcom. E’ previsto l’intervento di Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, mentre concluderà i lavori, Giuseppe Tumminia, segretario generale della Uilcom Sicilia. Il Congresso si chiuderà con l’elezione del nuovo gruppo dirigente che guiderà la Uilcom nel prossimo quadriennio.